“The recruit”, i segreti della Cia sono in pericolo. Da vedere su Netflix

Giorgia Belfiore







Attenzione: i segreti della Cia sono in pericolo. Il motivo? Direttamente dalla sua cella in Arizona, una ex risorsa dal passato tormentato e dal futuro incerto, la misteriosa Max Meladze (Laura Haddock), minaccia di divulgare informazioni che metterebbero a rischio la sicurezza nazionale statunitense. In cambio, vuole essere aiutata a uscire subito di prigione, dove si trova perché accusata di omicidio.

Il caso viene affidato a un avvocato alle prime armi, Owen Hendricks (Noah Centineo), incaricato di proteggere l’agenzia a ogni costo. Il giovane e inesperto legale, suo malgrado, rimane così immischiato in una contorta vicenda che avrà inevitabili ripercussioni anche nella sua vita privata. Non lo aiutano di certo i nuovi colleghi, che anzi gli danno consigli sbagliati e fanno di tutto per metterlo ancora più in difficoltà. In questa serie da otto episodi, creata da Alexi Hawley, l’azione si mischia alla tensione e lascia gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo.