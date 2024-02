“The regime”, non fate arrabbiare la cancelliera Kate Winslet

Su Now interpreta la leader di un’autoritaria nazione europea Kate WInslet in "The regime" Francesco Chignola







Si puo' vedere su

Non si tira indietro Kate Winslet di fronte a una miniserie di grande qualità. E così, dopo “Mildred Pierce” e “Omicidio a Easttown”, ritroviamo la grande attrice inglese protagonista di “The regime - Il palazzo del potere”, in arrivo su Now (in contemporanea con Sky) a partire dal 4 marzo.

Composta da sei episodi e scritta da Will Tracy (co-sceneggiatore del film “The menu”), la serie vede l’attrice (qui anche produttrice) interpretare il ruolo di Elena Vernham, rigida cancelliera di un Paese autoritario europeo (inventato) che deve affrontare un’ondata di dissenso interno e cercare di mantenere saldo il potere. In questa satira pungente del momento che sta vivendo il continente europeo, tre episodi su sei sono diretti dall’acclamato regista inglese Stephen Frears (“The Queen”, “Philomena”).