“The reunion”: troppe verità nascoste nel 1992 (e nel 2017)

Al via su Rai2 una miniserie tra il giallo e il thriller che vi terrà col fiato sospeso Simona De Gregorio







Siete pronti a lasciarvi avvolgere dal mistero? Mercoledì 4 ottobre arriva su Rai2 una miniserie tra il giallo e il thriller che vi terrà col fiato sospeso. Tratta dal romanzo "La ragazza e la notte" di Guillaume Musso, "The reunion" è ambientata in Costa Azzurra ed è incentrata su una scomparsa e un efferato omicidio, che si sviluppano attraverso due paralleli archi temporali.

La storia ha inizio nel 1992, quando Vinca Rockwell (Ivanna Sachno), una brillante studentessa liceale, scompare improvvisamente. Subito iniziano le ricerche per trovarla, che sembrano portare in un’unica direzione: la giovane, durante una notte tempestosa, è fuggita con il suo professore di Filosofia con il quale ha una relazione. Da allora ha fatto perdere ogni traccia di sé e non ha avuto più contatti con i familiari.

In quella stessa notte, i suoi amici più cari, ovvero Maxime (Loyan Pons De Vier, da giovane, e Grégory Fitoussi da adulto), Fanny (Stella Lelouch e Vahina Giocante) e Thomas (Billy Gunnion e Ioan Gruffudd) hanno ucciso una persona per poi murarne il cadavere in una parete della palestra della scuola. Un tragico evento che li ha portati ad allontanarsi tra loro e a non rivolgersi più la parola.

Venticinque anni dopo, nel 2017, quando la loro classe organizza una reunion, i tre si ritrovano per l’occasione e vengono a conoscenza di una notizia sconvolgente: la palestra sarà demolita per fare spazio a un nuovo edificio. La verità rischia dunque di venire a galla. Ed è a proprio a questo punto che la vicenda prosegue attraverso due linee temporali: da una parte c’è il ricomporsi di un’amicizia nel presente, dall’altra si sciolgono i nodi sulla scomparsa di Vinca.

Che fine ha fatto la giovane? Come faranno i tre amici a nascondere il loro agghiacciante segreto? C’è un collegamento tra i due eventi del 1992? Tutte domande che troveranno risposta in un crescendo di tensione e colpi di scena.