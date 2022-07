“The rising”: questa è un’indagine su un omicidio…dall’aldilà

Sbarca su Now un thriller inedito con una vendetta soprannaturale "The rising" Giusy Cascio







In streaming su Now, arriva il 15 luglio il thriller “The rising - Caccia al mio assassino”. La protagonista della storia è Neve Kelly (Clara Rugaard, cantante e attrice danese star di “I am mother”), una donna che “scopre” di essere morta. Confusa e scioccata, diventa presto furiosa quando si rende conto di essere stata uccisa. Disposta a tutto pur di trovare il suo assassino e avere giustizia, sfrutta i suoi nuovi poteri soprannaturali e inizia a indagare sul proprio omicidio.