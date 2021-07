“The Royals”, amori (leciti e non) delle case regnanti

Il lato più intimo dei nobili raccontato (anche) da Paola Marella e Antonio Caprarica Il matrimonio del principe William e Kate Middleton Credit: © LaPresse Monica Agostini







Si puo' vedere su

Se nella prima stagione di “The Royals” il sottotitolo era “Vizi e virtù”, e si parlava degli scandali nelle Case reali più discusse del mondo, la seconda stagione si concentra su “Amori a corte”: protagoniste sono le storie e i dietro le quinte delle vite dei monarchi, a cominciare da quelli inglesi.

A commentare, nei cinque episodi disponibili su Now dal 6 luglio (in contemporanea con Sky Atlantic), ci sono tra gli altri Paola Marella, specializzata in arredamento, che qui cerca di scovare il lato più intimo dei nobili e Antonio Caprarica, esperto di Reali britannici, che aggiunge dettagli a cui ha assistito durante gli anni passati a Londra come corrispondente della Rai.