“The Sandman” è la nuova serie per i fan di Neil Gaiman

Tom Sturridge è il protagonista dell'adattamento Netflix della saga a fumetti dark fantasy a fumetti di Neil Gaiman Kirby Howell-Baptiste e Tom Strurrige intepretano Morte e il fratello Sogno nella serie Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Ci sono voluti vari anni per realizzarla, ma finalmente "The Sandman" approda su Netflix dal 5 luglio 2022. La serie è l’adattamento dell’omonima serie a fumetti di Neil Gaiman (pubblicata da Vertigo di DC Comics fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta). Nel corso dei suoi dieci episodi, racconterà la storia di Sandman, cioè Morfeo (o Sonno), di ritorno dopo una lunga prigionia, che vuole ripristinare l’ordine delle cose nel suo regno.

A differenza del fumetto, la serie Netflix "The Sandman" ha un’ambientazione contemporanea, che tuttavia non stravolge la storia originale: Neil Gaiman ha avuto un ruolo molto attivo, sia come sceneggiatore, sia come produttore esecutivo, nel lavoro firmato da Allan Heinberg – già autore di film come "Wonder Woman" e serie tv come "The O.C"., "Sex and the City", "Una mamma per amica", "Grey's Anatomy", "Scandal" – affiancato anche da David S. Goyer (autore dei soggetti della saga di Batman di Christopher Nolan e sceneggiatore di serie come "Foundation" su Apple Tv+).

La trama

Quando le persone dormono, entrano nel mondo chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni, Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Una volta tornato libero, Sandman vuole ristabilire l’ordine: per farlo dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Il trailer

Il cast

Tom Sturridge interpreta il protagonista Sandman, ma anche il resto del cast è ricco di nomi noti al pubblico di tante serie tv, come Gwendoline Christie, ex Brianne in “Game of Thrones” nei panni di Lucifero e Kirby Howell-Baptiste (la giornalista Anita in "Cruella") interpreta Death/Morte, sorella di Sandman. Nel cast ci sono anche Vivienne Acheampong (Lucienne, la bibliotecaria della biblioteca del sogno), Boyd Holbrook (il Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess, stregone), Asim Chaudhry (Abele) e Sanjeev Bhaskar (Caino), Mason Alexander Park (Desiderio), Donna Preston (Disperazione), Razane Jammal (Lyta Hall), Joely Richardson (Ethel Cripps), Niamh Walsh (Ethel Cripps da giovane), David Thewlis (John Dee), Kyo Ra (Rose Walker), Patton Oswalt (Matthew il Corvo), Stephen Fry (Gilbert), Jenna Coleman (Johanna Constantine) e Sandra James Young (Unity Kincaid).