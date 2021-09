“The Sandman”: trama, cast e trailer

La serie tratta dai fumetti di Neil Gaiman con protagonista Tom Sturridge arriverà prossimamente su Netflix "The Sandman" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







A più di trent’anni dalla pubblicazione del fumetto di Neil Gaiman “The Sandman” arriva in streaming su Netflix “prossimamente” l’adattamento televisivo. Nel corso dell’evento Tu-Dum, sono state pubblicate le prime immagini dell’attesa serie fantasy dark con protagonista Tom Sturridge nei panni di Morfeo “Sogno”. Al suo fianco troviamo Kirby Howell-Baptiste nei panni della sorella Morte.

Prodotta dallo stesso Gaiman, da David S. Goyer e con Allan Heinberg come showrunner, la serie si sposta dall’ambientazione originale Anni 80 ai giorni nostri.

La trama

“The Sandman” segue le vicende di Morfeo, imprigionato per 105 anni sulla Terra dall’occultista Roderick Burgess (Charles Dance). Catturato per errore al posto della sorella Morte nel 1912, Sogno è ora riuscito a fuggire e per ricostruire il mondo dei sogni deve riconquistare i totem del proprio potere: una sacca di sabbia, un elmo e un rubino. Una volta libero, l'eterno dominatore del mondo onirico si accorgerà che i suoi problemi sono appena cominciati.

La clip in anteprima

Il cast

Tom Sturridge veste i panni di Sogno, Alexander Park è Desiderio, Kirby Howell-Baptiste Morte. Tra gli altri personaggi troviamo Lucifero, interpretato da Gwendoline Christie, androgino signore dell’Inferno; John Dee "Doctor Destiny"(David Thewlis), detenuto dell'Arkham Asylum in possesso del rubino di Sogno; Lucienne (Vivienne Acheampong), bibliotecaria del mondo dei Sogni; Caino (Sanjeev Bhaskar) e Abele (Asim Chaudhry) intrappolati in un loop eterno che ricrea l'omicidio di Abele per mano di Caino.