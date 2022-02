“The serpent”, vita e crimini del serial killer Charles Sobhraj. Da vedere su Netflix

A dargli il volto è l’attore Tahar Rahim mentre Billy Howle è il diplomatico olandese che si mise sulle tracce del serial killer fino alla sua cattura Jenna Coleman e Tahar Rahim in "The serpent" Credit: © Netflix Antonella Silvestri







Immaginate di fare un salto indietro nella storia e di ritrovarvi immersi negli Anni 70. Immaginate di essere giovani turisti con il desiderio di ritrovare voi stessi in Estremo Oriente; di percorrere il sentiero hippie dell’Asia meridionale e di finire, per esempio, a Bangkok. E, per un solo istante, immaginate di imbattervi in un sedicente commerciante di gemme preziose, un manipolatore seduttivo che riesce a rubarvi documenti e denaro per poi sbarazzarsi di voi…

Non è fantasia. È realtà. Ed è raccontata in “The serpent” (otto episodi su Netflix) che ripercorre vita e crimini del serial killer Charles Sobhraj, che ha agito dal 1963 al 1976 adescando giovani viaggiatori tra Thailandia, Nepal e India. Sobhraj, soprannominato “il serpente” per la capacità di ingannare le sue vittime ed eludere le autorità, avrebbe ucciso una ventina di turisti. A dargli il volto è l’attore Tahar Rahim mentre Billy Howle è il diplomatico olandese che si mise sulle tracce del serial killer fino alla sua cattura. Lo spettatore rimane incollato allo schermo sin dal primo secondo…