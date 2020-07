“The umbrella academy 2”: trama, cast e trailer

30 Luglio 2020 | 11:14 di Valentina Barzaghi

Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben, Vanya e Numero Cinque, i sette fratelli della “The Umbrella Academy”, tornano su Netflix dal 31 luglio con una nuova stagione che li vede protagonisti di una folle avventura, questa volta lontani da casa.

Dove eravamo rimasti

La serie racconta la storia di sette bambini coi superpoteri, nati tutti lo stesso giorno in parti diverse del mondo, adottati e allevati da un magnate che ha fatto di loro un team di eroi: la Umbrella Academy, appunto. Divenuti adulti, ciascuno con le proprie abilità e caratteristiche personali, i sette si trovano a dover affrontare la morte del genitore e il sopraggiungere di alcune verità taciute durante la propria infanzia. La più importante, nonché la più pericolosa, riguarda una di loro: Vanya (Ellen Page) o Numero Sette. A lungo dichiarata senza capacità dalla famiglia, la ragazza non solo scopre di avere i superpoteri, ma anche la loro forza distruttiva, amplificata dal fatto che non ha mai imparato a controllarli. La prima stagione termina con i fratelli alle prese con un’apocalisse causata da Vanya, da cui scappano tramite un varco temporale aperto da Cinque.

La trama della seconda stagione

“The Umbrella Academy 2” ricomincia proprio da lì. A distanza di qualche anno uno dall’altro, i sette si ritrovano a Dallas, Texas, negli Anni 60. L’ultimo ad arrivare è Cinque che diventa testimone di una nuova apocalisse, che ha a che fare con l’assassinio di John F. Kennedy. Riuscito a tornare indietro di qualche giorno rispetto agli accadimenti, riunisce i fratelli, che nel frattempo si sono costruiti nuove identità e vite, per provare a sventarla un’altra volta.

Così come la prima, anche questa seconda stagione regala ottimo intrattenimento. “The Umbrella Academy” poggia la sua narrazione su personaggi ben caratterizzati e una messa in scena cinematografica di genere. Nonostante i superpoteri dei supereroi, inoltre, la serie ideata da Steve Blackman e basata sull’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, propone una chiave action che non per forza utilizza gli effetti speciali - che comunque ci sono a profusione - per essere spettacolare.

Il trailer

Il cast

Nel cast ritroviamo ancora una volta Ellen Page nei panni della timida e temuta Vanya, Tom Hopper in quelli della “montagna umana” Luther, Emmy Raver-Lampman in quelli della tosta Allison, David Castañeda in quelli dell’impulsivo Diego, Robert Sheehan e Justin H. Min in quelli degli inseparabili Klaus-Ben, e infine Aidan Gallagher in quelli dello spietato stratega Numero Cinque.

La terza stagione

Ci sarà una terza stagione di “The Umbrella Academy”? Dai rumors e dal finale di questa seconda parrebbe possibile. Così come parrebbe possibile un piccolo cambio di rotta nella trama. Che non sarebbe male, visto che la storia dei “fratelli che devono sventare l’apocalisse” proposta una terza volta potrebbe risultare ridondante.