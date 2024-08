“The umbrella academy 4”, è la fine del mondo (di nuovo)

Si puo' vedere su

La famiglia di supereroi più disfunzionale di sempre deve di nuovo salvare il mondo dall’apocalisse. Per l’ultima volta, però: dall’8 agosto su Netflix è disponibile la quarta e ultima stagione di “The umbrella academy”, ispirata all’omonima saga di fumetti creata dal cantante Gerard Way, leader dei My Chemical Romance.

Dopo il reset avvenuto alla fine della terza stagione, i fratelli Hargreeves si ritrovano, senza poteri, in una nuova linea temporale in cui il loro padre adottivo non solo non è morto, ma è anche a capo di un sinistro impero imprenditoriale.

Abituarsi a una vita da esseri “comuni” non sembra facile: Klaus (interpretato da Robert Sheehan), un tempo immortale, diventerà ipocondriaco. «La sua storia prenderà una piega molto bizzarra e macabra» promette Sheehan. «Sarà un recluso, segregato nel suo stesso appartamento perché ha troppa paura dei germi».

Tra ex supereroi depressi come Diego (David Castañeda) e altri decisi a cavarsela da soli come Viktor (Elliot Page) c’è una novità: Ben (Justin H. Min), morto ben prima degli eventi della stagione iniziale, è vivo. E sembra essere la chiave per riportare tutto alla normalità. Ma chissà se gli Hargreeves riusciranno a salvare il mondo senza combinare danni (come al solito...).