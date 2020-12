“The Undoing”: il trailer della serie con Nicole Kidman e Hugh Grant

I sei episodi arriveranno tutti su Sky Atlantic dall'8 gennaio, anche on demand e in streaming su NowTv

Foto: Hugh Grant e Nicole Kidman in "The Undoing"

10 Dicembre 2020 | 13:00 di Giulia Ausani

Arriva a gennaio l'attesissima "The Undoing – Le verità non dette", miniserie HBO con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant. Basata sul romanzo di Jean Hanff Korelitz “You should have known”, debutterà su Sky Atlantic l'8 gennaio con un episodio dopo l'altro. Tutti gli episodi saranno disponibili anche on demand e in streaming su NowTv.

Creata da David E. Kelly e diretta dalla regista premio Oscar Susanne Bier, "The Undoing – Le verità non dette" è un dramma familiare con tinte thriller. Racconta di Grace Fraser (Kidman), una terapista newyorkese di successo, e di suo marito Jonathan Fraser (Grant), stimato oncologo. Vivono la vita che hanno sempre sognato, finché un violento omicidio e delle inquietanti rivelazioni non la sconvolgeranno.

Oltre a Kidman e Grant, nel cast troviamo anche Donald Sutherland, Édgar Ramírez, Noah Jupe e Matilda De Angelis, che interpreterà Elena Alves, una giovane artista madre di due bambini che entra nella cerchia di amicizie di Grace mentre pianifica una raccolta fondi per la prestigiosa scuola frequentata dai loro figli.