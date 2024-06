“The veil”, quanto costa la verità?

Si puo' vedere su

L’agente britannica sotto copertura Imogen Salter (Elisabeth Moss) può essere davvero chi vuole e quando vuole. Sa cambiare identità, sa nascondersi bene, sa imbrogliare le persone, sa gestire situazioni difficili, ma soprattutto sa ottenere ciò che desidera per sé stessa e per portare a termine i propri lavori. È una spia capace di tutto, sia dentro che fuori dal campo. Proprio per questo i suoi superiori, pur ritenendola incauta, imprevedibile e incostante, le affidano una missione ben precisa: sventare un attacco terroristico che ha come obiettivo l’uccisione di mezzo milione di persone.

Inizia così, dunque, il suo viaggio in Turchia, durante il quale rimane coinvolta in un incauto gioco fatto di tante bugie e poche verità. In particolare, è la relazione che instaura con Adilah El Idrissi (Yumna Marwan) a rendere il tutto molto rischioso e complicato. Proprio le vicissitudini di queste due donne, così diverse ma in realtà così simili tra loro, sono pronte a tenerci con il fiato sospeso fino all’ultimo momento. La prima stagione della serie “The veil”, thriller spionistico ad alta tensione, debutta su Disney+ il 26 giugno. Nel cast troviamo anche Josh Charles, nei panni di Max Peterson, un vero “pezzo grosso”.