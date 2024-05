“The Veil”, uno spy-thriller con Elisabeth Moss

Si puo' vedere su

"The Veil", l'attesa serie spy-thriller internazionale di FX debutterà il 26 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia, con tutti gli episodi disponibili al lancio.

Trailer

Trama

La serie esplora la singolare e complicata relazione tra due donne coinvolte in un pericoloso gioco di verità e bugie, in un viaggio tra Istanbul, Parigi e Londra. Mentre una delle donne nasconde un segreto, l'altra ha il compito di svelarlo prima che migliaia di vite siano messe in pericolo. Nel frattempo, i responsabili delle missioni della CIA e della DGSE francese devono mettere da parte le loro divergenze per evitare un potenziale disastro.

Cast

La serie è interpretata da Elisabeth Moss, Yumna Marwan, Dali Benssalah e Josh Charles. È scritta da Steven Knight e si avvale di Knight come produttore esecutivo insieme a Denise Di Novi della Di Novi Pictures e alla Moss sotto la sua società Love & Squalor Pictures. "The Veil" è prodotta da FX Productions.