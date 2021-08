“The Walking Dead”, la tensione serpeggia tra i sopravvissuti

Si puo' vedere su

Dopo aver fatto i conti con i demoni del passato e aver affrontato tanti ostacoli che hanno inasprito i rapporti tra di loro, riprendono ora le vicissitudini dei sopravvissuti all’apocalisse zombi. Da lunedì 23 arriva su Disney+ l’11esima stagione di “The walking dead” (sulla piattaforma ci sono in esclusiva anche le altre dieci).

Nei nuovi episodi scopriamo che Alexandria, dopo la strage causata dai Sussurratori, ormai non è più un luogo sicuro. Gli abitanti si trovano a dover fortificare la città e a recuperare cibo per tutti. Tra questi, ci sono i sopravvissuti alla caduta del Regno e coloro che si sono salvati in seguito all’incendio dell’insediamento di Hilltop, compresa Maggie (Lauren Cohan) e il suo nuovo gruppo, i Wardens. Le difficoltà creano quindi tensioni e l'istinto di sopravvivenza rischia di prendere il sopravvento. Intanto, Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princess (Paola Lázaro) sono prigionieri di misteriosi e poco amichevoli soldati...