“The Watcher”: tutto sulla nuova serie di Ryan Murphy

Il brivido continua a essere firmato Ryan Murphy, pronto a debuttare con "The Watcher", la nuova serie disponibile su Netflix dal 13 ottobre, che va ad aggiungersi ai titoli true crime firmati dall’autore (insieme al fido collaboratore Ian Brennan) dopo "Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer", miniserie dedicata al serial killer soprannominato “il cannibale di Milwaukee”.

Una serie tratta da una storia vera

Anche nel caso di "The Watcher", la fiction si ispira alla realtà: quella della casa dell'"Osservatore" nel New Jersey, raccontata da Reeves Wiedeman sul "New York Magazine" nel novembre 2018. La storia vera in questione risale al 2014, quando una coppia, i Brannock, acquistarono una dimora in stile coloniale olandese del 1905 per quasi 1,4 milioni di dollari al 657 Boulevard di Westfield, New Jersey. I coniugi vi si trasferirono con i tre figli, ma cominciarono a ricevere lettere inquietanti da parte di qualcuno che si firmava "The Watcher" (in italiano, "L’osservatore"), che affermava di sorvegliare la casa da decenni. Nonostante le indagini della polizia, la famiglia continuò a ricevere lettere sempre più inquietanti, che la convinsero a vendere e abbandonare la casa.

La trama

Dean e Nora Brannock hanno appena acquistato la casa dei sogni nell'idilliaca zona residenziale di Westfield nel New Jersey, ma dopo aver investito tutti i loro risparmi per concludere l'affare si rendono presto conto che il quartiere non è affatto accogliente, a partire dalla donna anziana e stravagante di nome Pearl e suo fratello Jasper, che si intrufola in casa Brannock e si nasconde nel montacarichi, fino a Karen, l'agente immobiliare nonché vecchia conoscenza di Nora, che li fa sentire come se non fossero davvero a casa loro, e i vicini ficcanaso Mitch (e Mo), che sembrano non comprendere il concetto di confine di proprietà. Il loro gelido benvenuto si trasforma rapidamente in un vero e proprio inferno quando iniziano ad arrivare lettere minacciose da parte di qualcuno che si fa chiamare "L'Osservatore" e spaventa a morte i Brannock, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla.

Il cast

Naomi Watts, Bobby Cannavale, sono interpreti dei personaggi principali, cioè i coniugi Nora e Dean Brannock. Il cast comprende molti nomi noti, come Jennifer Coolidge (l’agente immobiliare Karen), Mia Farrow (l’anziana vicina Pearl), e ancora Margo Martindale, Terry Kinney, Joe Mantello, Richard Kind, Noma Dumezweni, Christopher McDonald, Michael Nouri, Isabel Gravitt, Henry Hunter Hall, Luke David Blumm.