“The White Lotus 2”: dalle Hawaii alla Sicilia. Il trailer

La serie torna dal 7 novembre in esclusiva su Sky e Now Redazione Sorrisi







Una delle serie più apprezzate della scorsa stagione televisiva e vincitrice di 10 Emmy, sta per tornare. I sette nuovi episodi della seconda stagione di "The White Lotus" saranno trasmessi da Sky Atlantic (e disponibili su Now) dal 7 novembre.

Dalle Hawaii alla Sicilia

Abbandonato il paradisiaco resort alle Hawaii del primo capitolo, sono le bellezze mozzafiato della Sicilia lo sfondo dei nuovi episodi. Il nuovo capitolo è ambientato in un esclusivo resort di Taormina e segue l’esperienza di vari ospiti e dipendenti nell'arco di una settimana.

Trailer

Cast e personaggi