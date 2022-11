“The White Lotus” e altre 7 serie tv per sentirsi in vacanza

Dalle vacanze siciliane di "The White Lotus" ai battiti del cuore adolescenti di "Summertime", come la tv continua a raccontare la magia dell'estate Fiaba Di Martino







Su Sky Atlantic è in corso la seconda stagione di "The White Lotus" (gli episodi sono disponibili settimanalmente su Now): nata nel 2021 come miniserie di sei episodi, sviluppata dal veterano Mike White, ha avuto un grande successo oltreoceano che l'ha portata a conquistarsi ben dieci premi Emmy e a diventare uno show antologico, con ogni annata ambientata in una sede diversa dell'eponimo, lussuoso resort.

Stavolta siamo in Sicilia, con il White Lotus gestito da Sabrina Impacciatore e un nuovo gruppo di personaggi variabilmente, e comicamente, disperati, sullo sfondo di un'altra estate rivelatoria. Un palcoscenico, quello estivo, che ben si presta a fare da amplificatore di stati d'animo, momenti topici, passaggi di vita cruciali in romanzi di formazione o all'interno di cornici thriller che sfruttano il contesto vacanziero per creare situazioni ancor più paradossali.

