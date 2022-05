“The Wilds 2”: l’atteso ritorno del survivor drama

Arriva in streaming dal 6 maggio la seconda stagione della serie con protagonista un gruppo di ragazze su un’isola deserta, che nelle nuove puntate scopriranno di non essere mai state sole "The Wilds 2" debutta su Prime Video il 6 maggio con otto nuove puntate e tanti intrighi da svelare. Valentina Barzaghi







Il 6 maggio torna su Prime Video “The Wilds”, il survivor drama con protagonista un gruppo di giovanissime sopravvissute a un incidente aereo e intrappolate su un’isola deserta, nelle cui otto nuove puntate si scopriranno ulteriori e sconvolgenti verità.

Per chi non avesse mai visto la serie: “The Wilds” inizia con un volo charter a bordo del quale ci sono 9 passeggere, ovvero 9 ragazze del liceo che hanno deciso di iscriversi - chi più e chi meno volontariamente - a una colonia estiva alle Hawaii. Sappiamo che la loro disavventura finisce con un happy end e che i soccorsi prima o poi sono arrivati perché nel presente assistiamo alle deposizioni che ciascuna di loro fa in merito agli accadimenti all’FBI. Chi è sopravvissuta e chi no lo scopriamo strada facendo, in base a ciò che ci viene mostrato e ripercorso attraverso i loro racconti.

Una cosa da subito non è chiara (spoiler), ovvero come nessuna di loro si ricordi dello schianto. Motivo: non c’è stato. Il tutto è una messa in scena e un esperimento organizzato per dimostrare che in un gruppo di donne i conflitti si risolvono senza violenza, predominante invece maschile.

Ed eccoci arrivati al gancio per la seconda stagione. Come dimostrarlo se si lavora solo col campione femminile? Non si lavora solo con quello, ma anche con quello maschile. “The Wilds 2” apre le porte ai ragazzi: un identico gruppo assortito di adolescenti maschi che hanno subito la medesima sorte della loro controparte femminile, di cui la serie prosegue comunque nella narrazione.

La prima stagione di è stata un’uscita sorprendentemente entusiasmante nello strabordante e spesso ridondante panorama seriale, in grado di lasciare molte questioni e curiosità aperte, a cui un sequel avrebbe potuto regalare soddisfacenti scioglimenti.

“The Wilds 2” riprende il racconto esattamente da dove era stato lasciato - da Rachel (Reign Edwards) attaccata da uno squalo agli irrisolti di Leah (Sarah Pidgeon), solo per citarne alcuni - e lo porta avanti.