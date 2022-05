“The Wilds”: non siamo sole sull’isola misteriosa

Arriva su Prime Video la seconda stagione dell’avventurosa serie "The wilds" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Gli orfani di “Lost” hanno di sicuro già messo gli occhi su “The wilds”, serie americana creata da Sarah Streicher per Amazon che ha debuttato su Prime Video alla fine del 2020. La trama, infatti, è perlomeno familiare: dopo un incidente aereo un gruppo di persone rimane bloccato su un’isola deserta, non sapendo di essere al centro di un complesso esperimento.

La differenza fondamentale è che tutte le “naufraghe” della serie sono ragazze adolescenti, ciascuna con una storia alle spalle. Ma tutto cambierà con la seconda stagione, in arrivo il 6 maggio con i suoi otto episodi. Sì, perché le ragazze scopriranno di non essere affatto le uniche a essere “osservate”. Ma non vi sveliamo di più!