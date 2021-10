“The wilds”, solidarietà e potere femminile. Da vedere su Prime Video

Le protagoniste naufragano in un’isola deserta e devono sopravvivere insieme

Se cercate una serie per una visione tra mamma e figlia o qualcosa di adatto a un pigiama party con le amiche, buttatevi su “The wilds”, dramma per adolescenti di Prime Video. Un gruppo di teenager iscritte a un ritiro per sole ragazze viaggia per raggiungere la meta del campus. A volo appena iniziato, però, l’aereo precipita in mare e per Leah, Rachel, Shelby, Nora, Fatin, Toni, Dot, Martha e Jeanette comincia l’incubo: le protagoniste, sotto shock, naufragano in un’isola deserta e devono sopravvivere insieme.

Dietro l’incidente, però, si cela qualcosa di losco: un esperimento sociale sulla solidarietà e il potere femminile guidato dalla psicologa Gretchen Klein (interpretata dalla Rachel Griffiths di “Six feet under” e “Brothers and sisters”) che per raggiungere i suoi scopi è disposta a violare molte regole… La storia è piena di colpi di scena, un mix tra “Lost” e “The Truman show”, e ha un finale aperto. Tutto lascia presupporre che la seconda stagione, in arrivo, sarà ancora più adrenalinica.