“The Witcher 2”: il cacciatore di streghe è pronto a sguainare ancora la spada

Realizzare un prodotto di successo è difficile, confermarsi dopo un grande exploit forse lo è ancora di più. La prima stagione di “The Witcher” è stata vista, nel primo mese dopo l’uscita su Netflix, da oltre 76 milioni di persone, diventando una delle serie di maggior successo della piattaforma. Ecco perché sono altissime le attese per la seconda stagione, in arrivo sempre su Netflix dal 17 dicembre.

Al centro della storia, il cacciatore di streghe Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, e due personaggi femminili: la principessa Ciri e la potente maga Yennefer.

«Il successo della prima stagione mi ha dato fiducia» racconta a Sorrisi Anya Chalotra, che interpreta proprio Yennefer «perché non avevo mai lavorato in modo così intenso e so che gli spettatori hanno potuto vedere ogni aspetto di me». La prima stagione raccontava la crescita di Yennefer attraverso cambiamenti violenti: «Yennefer compie un percorso molto coraggioso, che mi ha insegnato tante cose» continua Chalotra «soprattutto l’importanza di sentirmi sempre a mio agio nel mio corpo».

La seconda stagione di “The Witcher” pone sfide molto dolorose anche sul cammino di Ciri, principessa che a sua volta è dotata di poteri magici: «Alla fine della prima stagione Ciri aveva un peso enorme sulle spalle» spiega la sua interprete Freya Allan. «Ha affrontato lutto e sensi di colpa, ha scoperto che la sua famiglia le ha mentito e c’è qualcosa dentro di lei che non può controllare. E quel potere può scatenarsi in qualsiasi momento».