“The Witcher 2”: le nuove puntate in streaming su Netflix

Continuano le avventure magiche del "witcher" Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, tra promesse da onorare e amori da dimenticare La seconda stagione di "The Witcher" con Henry Cavill e Freya Allan torna su Netflix il 17 dicembre







Dopo una trepidante attesa, i fan di “The Witcher”, la serie fantasy creata da Lauren Schmidt Hissrich e tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, dal 17 dicembre su Netflix potranno finalmente rituffarsi nelle avventure dell’algido e possente Geralt di Rivia.

Le otto nuove puntate della seconda stagione ricominciano esattamente da dove eravamo rimasti (attenzione spoiler). Geralt (Henry Cavill) è riuscito a ricongiungersi, dopo tanto rincorrersi, con la principessa Cirilla (Freya Allan), il cui destino è a lui indissolubilmente legato per la Legge della Sorpresa: compenso da lui chiesto al padre della giovane, quando ancora non era nata, per averlo salvato. Nel frattempo l’amata Yennefer (Anya Chalotra), dopo aver usato i suoi strabilianti poteri magici per sconfiggere il potente e oscuro esercito di Nilfgaard, è dispersa in seguito alla battaglia di Sodden.

Ritroviamo quindi Geralt di Rivia sulla strada per Kaer Morhen, sua fortezza dell’infanzia, nonché luogo più sicuro che conosce per proteggere Cirilla, braccata dall’Impero di Nilfgaard che vuole impossessarsi del misterioso potere che lei nasconde. Mentre elfi, umani e creature magiche di ogni tipo continuano a lottare per la supremazia fuori dalle mura della roccaforte in cui si nascondono, Geralt deve fare di tutto per tenere al sicuro la principessa.

La seconda stagione di “The Witcher” non si dissocia da quanto visto finora a livello di atmosfere, intreccio e caratteristiche dei personaggi principali, ognuno intento a percorrere la strada che il fato ha predisposto per lui o per lei. Quello in cui invece si nota un ulteriore passo in avanti è la messa in scena, ricca di effetti speciali, ambientazioni e creature sempre più fantasiose. È il sequel di un’avventura epica in cui il destino di una principessa si intreccia con quello di uno burbero e ironico cavaliere, che incanta più per come si approccia a quello che fa, che non per quello che fa in sé.

Divertimento, azione e romance - gli ingredienti che tanto l’hanno fatta apprezzare al pubblico - fungono ancora da base alla storia proposta, in cui non mancano colpi di scena e tante sorprese. Henry Cavill, alla fisicità perfetta per un film a base di armi e combattimenti (anche magici) agggiunge il giusto sarcasmo per renderlo indimenticabile e conferma il suo Geralt di Rivia come uno dei personaggi fantasy più originali e meglio scritti per la tv.