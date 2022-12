“The Witcher: Blood Origin”: trama, cast e trailer

Tutto quello che c'è da sapere sullo spin-off in streaming su Netflix da Natale Fjall (Laurence O’Fuarain) e Éile (Sophia Brown) sono i protagonisti Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Sembra quasi un calendario dell’avvento per fan, il conto alla rovescia di "The Witcher: Blood Origin", che sarà disponibile su Netflix dal 25 dicembre, il giorno di Natale. Composta da quattro episodi (anziché sei, come precedentemente annunciato), la miniserie è un vero e proprio prequel di "The Witcher", ambientata parecchio tempo prima.

"The Witcher: Blood Origin" rappresenta un’espansione del mondo fantasy creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski, autore della saga letteraria da cui sono stati sviluppati la serie e i videogame. Lo showrunner della miniserie prequel, Declar de Barra, ha spiegato com’è nato il progetto: «Come fan del genere fantasy, non vedo davvero l’ora di raccontare la storia di "The Witcher: Blood Origin". Quando ho letto i libri di "The Witcher", una domanda mi è sorta spontanea: com’era veramente il mondo elfico prima dell’arrivo cataclismico degli umani? Sono sempre stato affascinato dall’ascesa e dalla caduta delle civiltà, dal modo in cui scienza, nuove scoperte e cultura siano fiorite proprio prima di quella caduta. Come vaste aree di conoscenza si perdono per sempre in così poco tempo, spesso aggravate dalla colonizzazione e da una riscrittura della storia, lasciando indietro solo frammenti della vera storia di una civiltà. "The Witcher: Blood Origin" racconterà la storia della civiltà elfica prima della sua caduta e, soprattutto, rivelerà la storia dimenticata del primissimo witcher».

Il trailer

La trama

Ambientata in un mondo di elfi 1200 anni prima del mondo dei witcher, "The Witcher: Blood Origin" racconta la storia ormai dimenticata di sette figure emarginate che uniscono le forze contro una forza inarrestabile che li ha private di ogni cosa. Anche se appartengono a clan in guerra tra loro, Éile e Fjall dovranno imparare a fidarsi l'uno dell'altra per riuscire a guidare questa improbabile banda nella lotta contro gli oppressori del Continente. Quando però si aprono portali verso nuovi mondi e un saggio assetato di potere dispiega una nuova arma, i Sette capiscono che dovranno creare un mostro per poterne distruggere un altro. Così, la loro sanguinosa missione si conclude con la creazione del primo prototipo di witcher, sullo sfondo di un conflitto che ha portato alla "Congiunzione delle sfere", quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Il cast

La serie prequel è ovviamente incentrata su personaggi completamente nuovi e inediti per i fan di "The Witcher". La stessa Lauren Schmidt Hissrich – creatrice della serie madre e produttore esecutivo del prequel – aveva detto: «Esplorare ed espandere ulteriormente l’universo di The Witcher creato da Andrzej Sapkowski è una sfida entusiasmante. Non vediamo l’ora di presentare ai fan nuovi personaggi e una storia originale che arricchirà ancora di più il nostro magico mondo». Tra i protagonisti, ci sono Éile e Fjall. La prima, interpretata da Sophia Brown, è una guerriera d’élite con una voce magnifica che per inseguire il sogno di fare la musicista ha abbandonato la carriera militare da guardia della regina, prendendo il nome di the Lark, l’allodola; Laurence O’Fuarain, interpreta invece il protagonista maschile, cioè il guerriero Fjall, appartenente a un clan (rivale di quello di Éile) che ha giurato di proteggere un Re. Con loro c’è Scían (Michelle Yeoh), ultima superstite della tribù nomade elfica, e abilissima con la spada.

Altri interpreti e personaggi: