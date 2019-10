“The Witcher”: trama, trailer, cast, personaggi e immagini

30 Ottobre 2019 | 15:03 di Redazione Sorrisi

Da mesi Netflix ha annunciato “The Witcher”, con protagonista Henry Cavill. La serie, composta da dieci episodi, approderà sulla piattaforma di streaming entro la fine dell’anno, anche se non c’è ancora alcuna data ufficiale. È tratta dalla saga letteraria “The Witcher“ (o “Saga di Geralt di Rivia”, nota anche come saga dello strigo) dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, da cui è stato ricavato anche un film (polacco) nel 2001 e, soprattutto, una serie di videogame che la hanno resa famosa in tutto il mondo.



Il primo teaser trailer di “The Witcher” è stato presentato durante il Comic Con 2019 di San Diego e nel corso dei mesi sono state rilasciate nuove immagini di scena.



"The Witcher" è una fiaba epica. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a convivere per affrontare insieme un viaggio.

Quattro episodi, tra cui il primo, saranno diretti da Alik Sakharov (House of Cards, Il Trono di Spade), mentre Alex Garcia Lopez (Marvel - Luke Cage, Utopia), Charlotte Brändström (Outlander – L’ultimo vichingo, Counterpart e Disparue) e Marc Jobst (Tin Star, Marvel’s The Punisher) dirigeranno due episodi ciascuno.

La trama

“The Witcher” è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Lo strigo Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.

Il cast

Henry Cavill (Mission Impossible - Fallout, Justice League) è Geralt di Rivia; Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) è Yennefer; Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) è Ciri; Jodhi May (Game of Thrones, Genius) è Calanthe; Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) è Eist; Adam Levy (Knightfall, Snatch) è Mousesack; MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) è Tissaia; Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) è Fringilla; Therica Wilson-Read (Profile) è Sabrina; Emma Appleton (The End of The F**king World) è Renfri; Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) è Cahir; Joey Batey (Knightfall, Strike) è Jaskier; Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) è Stregobor; Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) è Istredd; Maciej Musiał (1983) è Sir Lazlo; Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) è Dara; Anna Shaffer (Harry Potter) è Triss.