“The Witcher”: la (magica) resa dei conti è arrivata

Premessa: quella in partenza il 29 giugno su Netflix sarà l'ultima stagione nella quale Henry Cavill vestirà i panni di Geralt, il cacciatore di mostri più amato dei mondi fantasy. In "The Witcher" al suo posto arriverà Liam Hemsworth...

Ma torniamo a Temeria, il continente dove i guai sono molto più gravi di un cambio di attore. Nella seconda stagione lo “Strigo”, la maga Yennefer e la predestinata Ciri si erano riuniti dopo anni di continue rincorse, ma nel peggior momento possibile. Tra presunte morti, demoni che si sono impossessati dei loro corpi e, specialmente, dopo un evento sanguinoso che li ha resi di fatto dei ricercati, proveranno a sopravvivere in un mondo ancora più ostile. Lo status di banditi renderà la loro vita un inferno. Intanto Ciri, rifugiatasi nella fortezza di Aretuza, celebre accademia magica, cercherà di concludere il suo lungo addestramento. La creatrice dello show, Lauren Schmidt Hissrich, promette una maggiore aderenza ai libri rispetto al passato (quando invece era più simile ai videogiochi). Gli ultimi tre episodi arriveranno il 27 luglio.