“The Witcher”: la terza stagione arriva in estate. Il primo trailer

L'ultima stagione con Henry Cavill sarà distribuita in due volumi a distanza di circa un mese Cecilia Uzzo







L’attesa della terza stagione di "The Witcher" è ancora maggiore delle precedenti, da quando è stato annunciato che Henry Cavill lascerà la serie, lasciando il ruolo di Geralt di Rivia a Liam Hemsworth.

Il conto alla rovescia è cominciato, Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer dei nuovi episodi, che approderanno sulla piattaforma la prossima estate. Più precisamente, "The Witcher 3" sarà distribuito su Netflix in due parti a distanza di un mese l’una dall’altra: il primo volume (cinque episodi) il 29 giugno, mentre il secondo volume (tre episodi) sarà disponibile a partire dal 27 luglio.

Il teaser trailer

La trama

Mentre monarchi, maghi e bestie del continente competono per catturarla, Geralt porta Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita contro coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri inesplorati della ragazza; invece, scoprono di essere approdati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia nera e tradimento. Dovranno combattere, mettere tutto in gioco – o rischiare di perdersi per sempre.

Il cast

Nella terza stagione ritroviamo per l'ultima volta il cast nella sua interezza: Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Freya Allan (Principessa Cirilla di Cintra), Joey Batey (Ranuncolo), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michalina Olszanska (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle) e Meng’er Zhang (Milva).