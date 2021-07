The Witcher: trailer e data d’uscita della seconda stagione

Su Netflix da venerdì 17 dicembre 2021 ritorna la saga con Henry Cavill e Freya Allan The Witcher 2: Ciri (Freya Allan) Credit: © Netflix Lorenzo Di Palma







La seconda stagione di The Witcher sarà disponibile dal 17 dicembre in tutto il mondo su Netflix. L’annuncio arriva dal WitcherCon, il primo evento virtuale dedicato ai fan e all'universo della serie fantasy dai membri del cast Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa e Paul Bullion, e dalla showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich.

Accompagna l’annuncio il primo trailer della seconda stagione, con Geralt di Rivia (Henry Cavill) e Ciri, la principessa di Cintra (Freya Allan):

The Witcher, basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino nel vasto mondo del “Continente”, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Nella seconda stagione, che sarà composta come la precedente da otto episodi, convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Nel cast, oltre ai due protagonisti ci saranno anche Anya Chalotra (la maga Yennefer), Jodhi May (la Regina Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (il cavaliere Eist), Adam Levy (il druido Saccoditopo), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batei (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istedd), Maciej Musial (Sir Lazlo), Wilson Radojou-Pujalte (Dara), Anna Shaffer (Triss).

La seconda stagione di The Witcher sarà anticipata dal film d’animazione Nightmare of the Wolf, centrato sul personaggio di Vesemir e in uscita il prossimo 23 agosto sempre su Netflix.