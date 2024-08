“The woman in the wall”, una lotta contro i demoni del passato. Da vedere su Paramount+

La serie riporta alla mente il film “Magdalene” di Peter Mullan, premiato al Festival di Venezia nel 2002 Antonella Silvestri







Si puo' vedere su

La miniserie “The woman in the wall” targata Paramount+ e prodotta dalla Bbc (ispirata a una storia vera) ci porta nel cuore dell’Irlanda, tra Dublino e il paesino immaginario di Kilkinure. Qui, Lorna Brady (Ruth Wilson) sopravvissuta all’orrore delle Case Magdalene (istituti gestiti da suore dove venivano rinchiuse e maltrattate ragazze madri, o considerate “di facili costumi”) lotta contro i demoni del passato.

La donna porta con sé le cicatrici fisiche e psicologiche di quell’esperienza: soffre di sonnambulismo, che di notte la porta a compiere azioni inconsapevoli, spesso legate a simboli religiosi. La sua vita è sconvolta dal ritrovamento di un cadavere in casa: in preda al panico, Lorna decide di murare il corpo. In parallelo, intraprende un’ardua ricerca della sua figlioletta, nata tra le mura delle Magdalene e morta apparentemente subito dopo il parto. La serie, diretta da Harry Wootliff e Rachna Suri, riporta alla mente il film “Magdalene” di Peter Mullan, premiato al Festival di Venezia nel 2002.