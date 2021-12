“The wonder years”: nel cuore dell’America Anni 60

Su Disney+ debutta la riedizione di una storica sitcom "The Wonder Years" Credit: © Disney+ Redazione Sorrisi







Basata su una celebre sitcom uscita a cavallo tra gli Anni 80 e 90 con Fred Savage e Dan Lauria (in Italia si intitolava “Blue jeans” e veniva trasmessa dalla Rai), arriva la nuova versione di “The wonder years”. Ambientata nei tardi Anni 60 a Montgomery in Alabama, racconta la storia di una grande famiglia della classe media attraverso gli occhi del dodicenne Dean Williams (lo interpreta Elisha “EJ” Williams, mentre nella versione originale è di Don Cheadle la voce narrante dello stesso personaggio da adulto). Nel cast anche Dulé Hill, nel ruolo di Bill, il padre del piccolo Dean. Una curiosità: Fred Savage dirige le prime cinque puntate.