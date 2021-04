“Them”: la nostra casa si sta trasformando in un incubo

La nuova serie horror di Prime Video è ambientata negli Anni 50 "Them" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Parte con un primo capitolo intitolato "Covenant", una nuova serie antologica, "Them" che di stagione in stagione affronterà i temi dell’integrazione e del razzismo con le armi dell’horror.

I primi dieci episodi sono incentrati su una famiglia afroamericana che negli Anni 50 si trasferisce dalla Carolina del Nord a Los Angeles, in un quartiere popolato da soli bianchi, in quella che viene chiamata la "seconda grande migrazione". Dovranno affrontare minacce reali ma anche soprannaturali. Per ora la serie si può vedere su Prime Video dal 9 aprile, in inglese con sottotitoli in italiano: il doppiaggio arriverà in estate.