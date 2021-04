“Them”: trama, cast e trailer

È ambientata in America negli Anni 50 la prima stagione della serie Prime Video che parla di razzismo attraverso la paura La prima stagione di "Them", la nuova serie antologica horror creata da Little Marvin, è disponibile su Amazon Prime Video dal 9 aprile Valentina Barzaghi







Dopo il successo di “Lovecraft Country” (Sky e NOW), un’altra serie prova a muoversi sul terreno narrativo che unisce storia - in entrambi i casi parliamo di pagine relative all’America della segregazione e della discriminazione razziale - e sperimentazione di genere. S’intitola “Them” e la trovate in streaming su Prime Video dal 9 aprile. Creata da Little Marvin e prodotta da Lena Waithe insieme a Miri Yoon e Roy Lee, è una serie antologica che esplora il concetto di terrore in America.

La trama

La prima stagione è ambientata negli Anni 50 e protagonista è una famiglia afroamericana che, durante “La grande migrazione”, decide di trasferirsi dal North Carolina a Los Angeles, in un quartiere abitato solo da bianchi.

Quello che per i quattro avrebbe dovuto essere l’inizio di una nuova vita insieme, si trasforma in un incubo a occhi aperti. Non solo gli abitanti del quartiere, uomini e donne con un cattivo perbenismo di facciata pronti a tutto pur di difendere il proprio innato privilegio, si organizzano per disturbare il loro trasferimento con continue provocazioni, ma anche la casa in cui abitano prende vita e oscure presenze iniziano ad animarla.

Il concetto di paura in “Them” trova un duplice svolgimento: da una parte c’è quella legata al genere horror, con tanto di ombre, spaventi e bambini indemoniati, dall’altra quella storica atta a raccontare la cattiveria umana. In entrambi i casi la narrativa di Little Marvin raggiunge il suo obiettivo: “Them” fa paura. Anche gli amanti più affezionati del genere avranno di che saltare sulla sedie, mentre per tutti sarà uno spunto di riflessione su come qualsiasi spazio, pubblico e privato, sia potuto essere (e spesso sia ancora) un luogo di discriminazione razziale reiterata.

Il trailer

Il cast

Nel cast della prima stagione troviamo Deborah Ayorinde (“True Detective”), Ashley Thomas (“100 Streets”), Alison Pill (“American Horror Story”, “I pilastri della Terra”), Shahadi Wright Joseph (“Noi”), Melody Hurd (“Battle at Big Rock”) e Ryan Kwanten (“True Blood”).

“Them” è disponibile su Amazon Prime Video dal 9 aprile solo in versione originale. Per quella doppiata bisogna attendere l’estate.