“Those about to die”, pronti a morire per l’imperatore Anthony Hopkins

Su Prime Video, un adrenalinico dramma storico sui giochi dei gladiatori nell’antica Roma "Those about to die" Credit: © Prime Video Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Corse su bighe, lotte tra gladiatori e giochi circensi sono al centro di “Those about to die”, nuova serie disponibile su Prime Video dal 19 luglio.

Il titolo, in italiano “Quelli che stanno per morire”, è la parte iniziale di “Morituri te salutant”, ovvero il saluto che, secondo la tradizione, i gladiatori rivolgevano all’imperatore prima di combattere in arena. E proprio gli spettacolari e sanguinosi giochi gladiatori sono i protagonisti di questa serie che mescola azione e intrighi politici.

Diretta da Roland Emmerich, regista di “Independence day”, e scritta dallo sceneggiatore di “Salvate il soldato Ryan”, “Those about to die” ci porta nella Roma del 79 d.C.: Anthony Hopkins è l’imperatore Vespasiano. Nel cast, anche Tom Hughes (Tito), Jojo Macari (Domiziano) e Iwan Rheon (Tenax).