“Tierra de mujeres”, ora sono costretta a nascondermi in Spagna

Gala fa un’invidiabile vita a New York, ma tutto sta per cambiare. Suo marito, infatti, sparisce dopo averla coinvolta suo malgrado in traffici loschi. E un gruppo di criminali ora è sulle tracce della donna, che è costretta a darsi alla macchia. Così, prende l’anziana madre e la figlia teenager e si nasconde nella cittadina originaria della sua famiglia: un quieto paesino immerso tra le vigne della Spagna del Nord. Riusciranno le tre donne a ricominciare da capo?

Ecco a voi “Tierra de mujeres - Intrecci di vite”, miniserie tra commedia e dramma prodotta e intepretata su Apple Tv+ da Eva Longoria (nei panni di Gala), affiancata da un mito del cinema spagnolo, Carmen Maura.