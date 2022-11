Tim McGraw ci racconta “1883”, il primo prequel di “Yellowstone”

La storia di è un po’ quella dell’America, di tutti coloro che si sono spinti a Ovest alla ricerca di fortuna James (Tim McGraw) e Margaret Dutton (Faith Hill), capostipiti della famiglia Monica Agostini







La storia di “1883” (disponibile sulla piattaforma Paramount+) è un po’ quella dell’America, di tutti coloro che si sono spinti a Ovest alla ricerca di fortuna. Protagonista è la famiglia Hutton, James e la moglie Margaret che con la figlia Elsa e altri membri del clan dal Tennessee cercano di trovare una nuova casa in Montana, che poi diventerà lo Yellowstone ranch (e darà vita alla serie “Yellowstone”: James e Margaret sono infatti i bisnonni di John Dutton alias Kevin Costner).

Questa narrazione sembra essere molto fedele alla vita “originale” dei migranti, qui. A raccontarlo a Sorrisi è Tim McGraw che nella serie è proprio James Dutton: «il mio personaggio è un combattente della Guerra Civile, anche se, mi posso permettere di dirlo, credo sinceramente che lui non volesse esserlo, un militare. James, membro dell’Esercito degli Stati confederati (del Sud, ndr), è stato ferito ed è rimasto tre anni in prigione in un carcere dell'Unione. Quando è tornato a casa era davvero molto dimagrito, soffriva di stress post traumatico che al tempo era una malattia sconosciuta e difficile da diagnosticare. Aveva una moglie, Margaret, e una figlia, Elsa, una moglie davvero molto forte».

Che cosa ha significato per James scegliere di spostarsi verso Ovest?

«Il suo primo obiettivo era di proteggere la sua famiglia e di trovare il luogo adatto dove farla crescere».

Si percepisce un legame con “Yellowstone”?

«Le vicende delle due storie sono distinte, le serie vivono in autonomia, ma in “1883” si capiscono le origini profonde della famiglia Dutton, le loro radici».

Come è stato lavorare su questo set?

«Abbiamo filmato in Texas e in Montana, in condizioni climatiche abbastanza estreme. In molti casi era caldissimo e in altri l’estremo opposto, era davvero freddo. Abbiamo girato fino a 12-14 ore al giorno per sei giorni la settimana, per un totale di sei mesi. È stato un lavoro molto fisico, molto divertente ma innegabilmente impegnativo. E poi ho lavorato fianco a fianco con mia moglie, non era certo la prima volta visto che spesso cantiamo insieme ma qui eravamo marito e moglie anche nella scena».

Facciamo quindi una precisazione: Tim McGraw è un noto cantante country americano e sua moglie nella vita reale è Faith Hill, altrettanto nota cantante statunitense.

Quindi una domanda è d’obbligo: come è stato essere così fianco a fianco anche nel lavoro?

«Io penso che lei sia una tra le cantanti più brave del mondo e anche sul set si è dimostrata davvero tosta. Diciamo che la mia vita è contornata da donne così: abbiamo tre figlie, io ho due sorelle femmine. E lavorare insieme su questo progetto è stata un’esperienza molto formativa anche per noi, davvero irripetibile».

Avete dovuto interrompere tutti gli altri progetti per sei mesi, immagino…

«La mia vita è molto impegnata, sia che si tratti di musica che di recitazione il materiale su cui si lavora deve essere di ottima qualità. E soprattutto Faith ed io siamo in primis genitori, fatto che tuttora, seppur le ragazze siano verso i 20 anni, rimane la nostra priorità. “1883” è un progetto sviluppato durante il Covid quindi eravamo fermi a casa, non potevano andare in tour a cantare: ogni pezzo del puzzle era al posto giusto».

Le due professioni, di cantante e attore, possono convivere e prendere linfa l’una dall'altra?

«Io penso che essere attore aiuti molto a cantare, che ti dia una diversa percezione, un modo più personale di interpretare il ruolo di musicista sul palco».