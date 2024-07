“Time bandits”, siete pronti a vivere un’avventura?

Si puo' vedere su

Vi ricordate “I banditi del tempo”, l’avventuroso film datato 1981 con Sean Connery e diretto da Terry Gilliam? Se la risposta è “sì”, non potete perdere il remake disponibile dal 24 luglio su AppleTv+. Il titolo è lo stesso (ma in inglese, “Time bandits”) e alla regia troviamo Taika Waititi (che ha diretto, tra gli altri, “Thor: Ragnarok”, “Thor: Love and thunder” e l’acclamato “Jojo Rabbit”).

La storia è quella di un gruppo di banditi a dir poco eccentrico, guidato da Lisa Kudrow (era l’indimenticabile Phoebe di “Friends”). Con loro c’è anche una nuova recluta, Kevin (Kal-El Tuck), bambino di 11 anni con un amore smisurato per la Storia. Insieme compiranno un curioso viaggio indietro nel tempo.