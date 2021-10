Torna “The good doctor” con i nuovi episodi della quarta stagione

E anche questa volta i colpi di scena e le novità non mancano. Soprattutto per il protagonista... Simona De Gregorio







Tra interventi d’urgenza e diagnosi complesse, l’équipe medica del San Jose St. Bonaventure Hospital, in California, è pronta a indossare nuovamente il camice bianco. Da giovedì 14 ottobre su Rai2 arrivano i dieci nuovi episodi di “The good doctor” e potremo rivedere in corsia Shaun Murphy (Freddie Highmore), il famoso medico affetto da autismo, dotato di grande intuito e talento.

Fin dalla prima puntata sarà coinvolto in un’accesa discussione con la collega Morgan Reznick (l’attrice Fiona Gubelmann), perché in disaccordo sulla terapia più efficace per un paziente. Al centro della storia, questa volta, più delle vicissitudini professionali dello specializzando è la relazione con Lea (l’attrice Paige Spara). La giovane donna annuncia di aspettare un bambino, ma alcuni imprevisti mineranno la felicità della coppia. «I due attraverseranno un periodo difficile, accadrà qualcosa che potrebbe rafforzare o distruggere il loro rapporto. Shaun dovrà fare i conti con le sue fragilità ed emozioni per sostenere la fidanzata in un momento delicato» spiega lo stesso Freddie Highmore.

Ma le sorprese non riguarderanno solo il protagonista. Tra le novità assisteremo all’ingresso di un nuovo personaggio, il dottor Mateo Rendón Osma (Osvaldo Benavides). Mentre sul finale di stagione i fan dovranno dire addio a uno dei medici più amati della serie...