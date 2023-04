“Transatlantic”, un gruppo di eroi contro le persecuzioni

Arriva su Netflix la serie ispirata alla storia vera di Varian Fray e Mary Jayne Gold "Transatlatic" Credit: © Netflix Solange Savagnone







Dal 7 aprile su Netflix debutta “Transatlantic”, serie scritta da Anna Winger e Daniel Hendler (già ideatori di “Unorthodox”) e ispirata alla storia vera del giornalista americano Varian Fry (interpretato da Cory Michael Smith), dell’ereditiera americana Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs, famosa per la serie “Community”) e dell’organizzazione non governativa “Emergency Rescue Committee”.

Siamo nella Francia invasa dai nazisti e un gruppo di giovani ribelli fa di tutto per salvare ebrei, profughi, artisti e ricercati dal regime nazista. L’obiettivo è farli scappare in nave affinché possano rifugiarsi negli Stati Uniti. La serie ha però una vena da commedia e non manca un certo umorismo. Infatti una delle fonti d’ispirazione è “Casablanca”: «Ci siamo avvicinati allo stile dei film realizzati all’epoca, girati contemporaneamente a quello che stava accadendo. Elaboravano il trauma con l’umorismo e ho pensato che fosse incredibile» ha spiegato Anna Winger.