“Transplant”, che fatica essere medico in Canada

La serie con Bashir protagonista torna ora su Now "Transplant" Monica Agostini







Si puo' vedere su

Ecco che torna Bashir Hamed (l’attore Hamza Haq) con le sue avventure: la terza stagione di “Transplant” è disponibile su Now (e Sky Serie) dal 2 luglio. Bashir (chiamato da tutti “Bash”) sta cercando di farsi riconoscere in Canada il ruolo di medico, finalmente entrato nello York Memorial Hospital di Toronto. Ma non basta: oltre a costruire una rete di amicizie e alleanze in ospedale, il dottore di origine siriana deve affrontare la burocrazia amministrativa locale. È infatti alle prese con la richiesta di cittadinanza canadese, fatto che mette a dura prova i suoi nervi.