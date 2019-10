“Treadstone”: il trailer della nuova serie Amazon ambientata nel mondo di Jason Bourne

10 Ottobre 2019 | 10:29 di Giulia Ausani

Il 10 gennaio arriva su Amazon Prime Video "Treadstone", nuova serie thriller ambientata nel mondo di Jason Bourne, personaggio nato dalla penna di Robert Ludlum e interpretato sul grande schermo da Matt Damon.

La serie esplora la storia dell'Operazione Treadstone della CIA, programma che utilizza la modifica comportamentale per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani, agenti dormienti in tutto il mondo che vengono misteriosamente risvegliati per adempiere alle loro missioni.



Nel cast troviamo Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Brian J. Smith, Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle e Michelle Forbes.