“Treason”, un triangolo amoroso tra super spie segrete

Arriva su Netflix una nuova miniserie sullo spionaggio internazionale, con Charlie Cox e Olga Kurylenko Charlie Cox in "Treason" Credit: © Netflix Giulia Ausani







Da avvocato e giustiziere mascherato a spia inglese, ma non chiamatelo 007. Dopo aver indossato i panni del supereroe “Marvel Daredevil” nell’omonima serie (distribuita prima come originale Netflix e poi acquisita da Disney+), Charlie Cox è ora protagonista di “Treason”, nuova miniserie in cinque episodi disponibile su Netflix dal 26 dicembre.

La trama

La trama ruota attorno ad Adam Lawrence (interpretato da Cox), agente dei servizi segreti MI6 con un oscuro passato che sta per tornare a tormentarlo. Sposato e padre di due figli, a dispetto del suo lavoro ad altissimo rischio conduce una vita tranquilla. Ma tutto cambia quando, in seguito all’avvelenamento del direttore dell’Agenzia nonché suo diretto superiore, Adam riceve un’inaspettata promozione. Come se non bastasse lo stress delle sue nuove responsabilità, torna a fare capolino nella sua vita Kara (interpretata da Olga Kurylenko), abile spia russa nonché sua ex. Kara vuole l’aiuto di Adam, e per ottenerlo lo costringerà a fare i conti con un passato da cui sperava di essere scappato per sempre. E tutto diventa ancora più complicato e pericoloso quando Adam, forse proprio per i suoi contatti con Kara viene accusato di alto tradimento.

Il trailer

Ma non aspettatevi un tipico thriller di spionaggio tutto azione, inseguimenti e sparatorie: “Treason” ruota soprattutto attorno al triangolo che si forma tra Adam, Kara e la moglie di Adam, Maddy (interpretata da Oona Chaplin, che i fan de “Il trono di spade” ricorderanno nel ruolo di Talisa, moglie di Robb Stark). Tutti e tre infatti cercheranno di svelare i rispettivi segreti, in un triangolo amoroso reso particolarmente turbolento da uno sfondo fatto di intrighi politici, minacce di morte e altri elementi che siamo abituati ad associare ai thriller di spionaggio.

A proposito del cast, potreste aver già visto Kurylenko e Chaplin (che sì, è la nipote di Charlie Chaplin) in un altro titolo su un ben più famoso agente segreto inglese: “Quantum of Solace”, dove Olga Kurylenko interpretava una spia boliviana in cerca di vendetta, mentre Oona Chaplin faceva... la comparsa come receptionist di un albergo.

E parlando di agenti segreti: la sceneggiatura di “Treason” è firmata da Matt Charman, già sceneggiatore del film “Il ponte delle spie” di Steven Spielberg.