“Tribes and Empires” in prima visione su Rai4

26 Novembre 2020 | 15:47 di Antonio de Felice

Una serie che racconta, attraverso personaggi intriganti e misteriosi, i giochi di potere tra diverse famiglie reali nel solco della tradizione epica cinese. Parliamo di "Tribes and Empires - Le profezie di Novoland", in prima visione assoluta su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) dal 30 novembre (da lunedì a venerdì alle 17.30). Il 27 in seconda serata va l’anticipazione delle prime due puntate. Se avete amato La città proibita, diventerà la vostra serie del cuore.



Tratta dall’omonimo romanzo dello sceneggiatore Jin Hezai, la serie è ambientata a Novoland, un regno di fantasia al crepuscolo della dinastia Duan creato 200 anni prima. Il giovane principe Muyun Sheng (Xuan Huang), che aveva vissuto a lungo in solitudine, scopre un giorno di essere il sesto figlio dell’imperatore Ming di Duan e viene in possesso di una perla magica appartenuta a sua madre: contiene uno spirito, Panxi (Janice Man), la donna di cui si innamora. In più occasioni le otto tribù che popolano Novoland si ribellano all’impero e l’esercito non riesce a proteggere la famiglia Duan, fino a quando...



La serie è stata girata in 270 giorni nella regione desertica dello Xinjiang in Cina e in quella lacustre vicino alla città di Hikone in Giappone. E per la realizzazione sono state utilizzate le più sofisticate tecniche per gli effetti speciali.