“True Detective: Night Country”: la quarta stagione è in arrivo

Sono Jodie Foster e Kali Reis le protagoniste di "True Detective: Night Country", cioè la quarta stagione della serie antologica crime targata HBO, che prossimamente debutterà in esclusiva su Sky (e in streaming su Now).

Ideata da Nic Pizzolatto, è diventata uno dei titoli polizieschi di maggior successo degli ultimi decenni grazie soprattutto alla prima stagione, con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Nel cast della seconda stagione c'erano Colin Farrell e Rachel McAdams, mentre protagonista della terza era Mahershala Ali. La quarta stagione, intitolata per l’appunto "True Detective: Night Country", è stata creata, scritta e diretta da Issa Lòpez ed è ambientata in Alaska.

La trama

Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Il teaser trailer

Il cast

Protagoniste della quarta stagione sono Jodie Foster (premio Oscar per "Sotto Accusa" e "Il Silenzio degli Innocenti") e Kali Reis ("Catch the Fair One"), rispettivamente nei panni delle detective Liz Danvers e Evangeline Navarro. Con loro nel cast John Hawkes (candidato agli Oscar per "Un Gelido Inverno"), Christopher Eccleston ("Doctor Who"), Fiona Shaw ("Harry Potter") e Anna Lambe ("The Grizzlies").