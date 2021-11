“True story”: che bello avere un fratello maggiore, oppure no?

L’ambiguo rapporto tra i due protagonisti è al centro di “True story”, nuova miniserie di Netflix Kevin Hart e Weslwy Snipes in "True story" Credit: © Netflix Paolo Fiorelli







La sua missione è far ridere. Ma come fai a far divertire la gente quando la tua vita sta diventando un incubo? Questa è la situazione in cui si ritrova “The Kid” (Kevin Hart) in “True story”, la nuova miniserie drammatica diretta da Stephen Williams e Hanelle Culpepper per Netflix, disponibile dal 24 novembre.

Sarà una sera passata “in famiglia” con il fratello Carlton, tra troppo alcol e amicizie molto pericolose, a scatenare la crisi. E in poche ore Kid finirà nel mirino di una indagine poliziesca e vedrà tutto il suo mondo andare a pezzi…

Al centro dell’intreccio c’è proprio l’ambiguo rapporto tra il protagonista e il fratello maggiore Carlton, interpretato da Wesley Snipes. Per sette puntate lo vedremo evolvere, mentre a poco a poco emergerà la verità

sull’indagine e anche su Carlton: in apparenza un alleato e un protettore, uno che di fronte ai guai del fratellino

dice: «Ci penso io». Ma la chiave della storia si nasconde proprio nella risposta di Kid: «Perché ogni volta che mi dici così sento che le cose peggioreranno?».