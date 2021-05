“Trying” che fatica quando si vuole allargare la famiglia

Su Apple Tv+ tornano le storie di Jason e Nikki alle prese con l’adozione "Trying" Credit: © Apple Tv+ Monica Agostini







Si puo' vedere su

La serie comica inglese “Trying” giunge alla seconda stagione con otto episodi su Apple Tv+: i primi due il 21 maggio, seguiti da una nuova puntata ogni venerdì. La coppia composta da Jason (Rafe Spall) e Nikki (Esther Smith) sta portando avanti tutte le pratiche per adottare un bambino, con l’aiuto dell’assistente sociale Penny. Pur avendo le carte in regola ed essendo “idonei”, l’incontro perfetto non arriva. Fino a che Nikki... non si imbatte in una bambina di nome Princess e sente che è quella giusta. Sembra fatta ma la strada per coronare il sogno non sarà facile.