“Trying”: com’è difficile diventare genitori

Dal 22 luglio su Apple Tv+ arriva la terza stagione della commedia britannica “Trying”, prodotta dai Bbc Studios e ideata da Andy Wolton: al debutto avremo a disposizione i primi due episodi, quindi ne seguiranno altri sei, a cadenza settimanale. Nei nuovi episodi ritroviamo i protagonisti Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall), soltanto che ora sono diventati genitori di due bambini e per questo la loro vita non è più la stessa di prima. Chi ci è passato sa cosa significa: tante paure, ma anche tante cose da scoprire e da vivere insieme. Con il sorriso sulle labbra cercheremo di capire come si svilupperanno le dinamiche della famiglia e della coppia. Perché si sa, quando ci sono i figli tutto cambia.