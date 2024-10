“Tú también lo harías”: due detective, una rapina e sei super testimoni

Un’indagine a Barcellona è al centro di una nuova serie su Apple Tv+ Monica Agostini







Se siete amanti dei thriller non potete perdervi la miniserie spagnola “Tú también lo harías - Tacito accordo” in arrivo il 30 ottobre su Apple Tv+ (giorno in cui sono disponibili i primi due episodi, cui ne segue uno a settimana fino all’11 dicembre).

I protagonisti sono i detective Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) e Fran Garza (Pablo Molinero), colleghi ed ex fidanzati che si trovano a indagare insieme su un caso apparentemente semplice: una rapina a mano armata a bordo di un autobus vicino a Barcellona. Vengono individuati sei testimoni che fanno di tutto per complicare la situazione: non vogliono dire la verità perché molto spaventati, forse troppo. Come andrà a finire?