“Turner e il casinaro – La serie”, ho ereditato un amico

Su Disney+ la serie sequel del film con Tom Hanks "Turner e il casinaro - La serie"







Vi ricordate il film del 1989 "Turner e il casinaro"? Era una deliziosa commedia d’azione in cui un detective, interpretato da Tom Hanks, stringeva un’improbabile amicizia con Hooch, un simpatico quanto fracassone mastino francese, unico testimone di un delitto.

Oggi, 32 anni dopo, ritorniamo a Cypress Beach, in California, per una serie omonima proposta in esclusiva da Disney+.

Quel detective non c’è più, ma in compenso conosciamo il figlio, che porta il suo stesso nome: il giovane Scott Turner (Josh Peck) ha seguito le orme del padre ed è un poliziotto federale. E anche nel suo destino c’è un indisciplinato cane di nome Hooch: glielo porta la sorella Laura, grande amante degli animali.