“Tutta colpa di Freud”: Claudio Bisio psicologo nella serie su Prime Video

Tratta dall'omonimo film di Paolo Genovese, ecco la serie tv con Claudio Bisio, Max Tortora, Claudia Pandolfi e Stefania Rocca Claudio Bisio e Max Tortora in "Tutta colpa di Freud"







Esce il 26 febbraio su Amazon Prime Video “Tutta colpa di Freud”, le serie comedy tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese, qui alla sceneggiatura. «Del film avevamo tantissimo materiale: una sceneggiatura lunghissima che abbiamo dovuto tagliare e adattare» ha detto lo stesso Genovese in conferenza stampa. «Finito quello, ci eravamo detti che sarebbe stato bello avere a disposizione i tempi della serialità per raccontare più a fondo i personaggi e le loro storie. In mezzo ci sono altri progetti e altri film, ma quando tre anni fa Mediaset ha iniziato la ricerca di un family show, abbiamo proposto questa idea. Avendo il film alle spalle, entrare nella storia è stato molto più semplice».

Il regista della co-produzione RTI e LOTUS PRODUCTION - una società Leone Film Group Company - in collaborazione con Amazon Prime Video, è Rolando Ravello (“Ti ricordi di me?”, “Tutti contro tutti”), che ha firmato tutti gli otto episodi della serie, della durata di circa 45 minuti ciascuno. Gli interpreti sono Claudio Bisio, nel ruolo che nel film fu di Marco Giallini, dello psicologo e padre single Francesco Taramelli; Caterina Shulha, Marta Gastini e Demetra Bellina sono rispettivamente le sue figlie Sara, Marta ed Emma; Max Tortora è l’amico e dirimpettaio Matteo Tommasi. Nel cast ci sono anche Claudia Pandolfi, Stefania Rocca, Luca Bizzarri e molti altri.

“Tutta colpa di Freud” racconta le disavventure dello psicologo Francesco Taramelli, che dopo anni trascorsi a prendersi cura da solo delle sue tre figlie, le sta vedendo, ormai cresciute, lasciare casa una a una. Sara si sta per sposare, Marta è alle prese con disavventure accademiche e amorose, Emma sta partendo per Londra per motivi di studio. A Francesco viene un attacco di panico e finisce in ospedale, proprio quando le tre, ognuna per un motivo diverso, stanno per tornare a occupare casa e le sue giornate.