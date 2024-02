“Tutta la luce che non vediamo”, 4 episodi da vedere uno dietro l’altro. Da vedere su Netflix

La vita dei due giovani, sullo sfondo della guerra, con ambientazioni e ricostruzioni storiche davvero notevoli Stefania Zizzari







Si puo' vedere su

All’inizio pensi: «Sono solo quattro episodi, la scelgo per questo». Alla fine, dopo averli divorati uno dietro l’altro, pensi: «Peccato siano solo quattro episodi!». Con “Tutta la luce che non vediamo”, la serie di Netflix diretta da Shawn Levy, è successo esattamente così. L’ambientazione è quella della Seconda guerra mondiale nella Francia occupata dai nazisti. A Saint-Malo, in Bretagna, una ragazza cieca, Marie-Laure (interpretata da Aria Mia Loberti), trasmette via radio durante i bombardamenti, a supporto della Resistenza: un atto punibile con la morte.

Il giovane soldato tedesco Werner (Louis Hofmann) è in ascolto... Tratta dal best seller di Anthony Doerr, premiato con il Pulitzer, la serie scorre veloce tra le maglie del racconto che intreccia la vita dei due giovani, sullo sfondo della guerra, con ambientazioni e ricostruzioni storiche davvero notevoli. Nel cast, Mark Ruffalo è Daniel, il padre di Marie, e Hugh Laurie (alias “Dr. House”) è lo zio Etienne.