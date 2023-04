“Tutta la luce che non vediamo”: il teaser trailer della serie con Mark Ruffalo e Hugh Laurie

A novembre debutta su Netflix la miniserie tratta dal romanzo Premio Pulitzer di Anthony Doerr Cecilia Uzzo







Promette grandi emozioni "Tutta la luce che non vediamo", nuova miniserie annunciata da Netflix che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 2 novembre.

Aria Mia Loberti, Nell Sutton, Mark Ruffalo e Hugh Laurie sono i protagonisti dell’adattamento (in quattro episodi) del romanzo best-seller e vincitore del Premio Pulitzer "All the light we cannot see" di Anthony Doerr del 2014, pubblicato in Italia da Rizzoli nel 2017.

Al centro della storia c’è Marie-Laure LeBlanc, una ragazza francese cieca il cui coraggio e la cui speranza faranno da contraltare alla violenza e alla distruzione della Seconda Guerra Mondiale. Intrecciando le vite di Marie-Laure e del suo amico Werner nel corso di un decennio, “Tutte le luci che non vediamo” racconta la storia dell’incredibile potere dei legami tra le persone, un faro di luce che può guidarci anche nei tempi più bui.

La miniserie è diretta da Shawn Levy, sulla sceneggiatura scritta da Steven Knight (“Peaky Blinders”) che ne è anche produttore esecutivo. Lo stesso Levy è produttore insieme a Dan Levine e Josh Barry per 21 Laps Entertainment, la casa di produzione di “Stranger Things”, “Tenebre e Ossa” e dei film Netflix "Free Guy – Eroe per caso" e "The Adam Project" con Ryan Reynolds.

La trama

Marie-Laure, una ragazza francese cieca, e suo padre, Daniel LeBlanc, fuggono dalla Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per impedire che finisca nelle mani dei nazisti. Braccati senza sosta da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per il suo interesse personale, trovano presto rifugio a St. Malo, dove vanno a vivere con uno zio solitario che diffonde le trasmissioni clandestine per la resistenza. In questa cittadina sul mare una volta idilliaca, il percorso di Marie-Laure incrocia inevitabilmente quello di un’improbabile anima gemella: Werner, un adolescente brillante arruolato dal regime di Hitler per rintracciare le trasmissioni illegali, che invece possiede un legame segreto con lei e con la sua fiducia nell’umanità e la sua speranza.

Il teaser trailer

Il cast

La protagonista Marie-Laure è interpretata dalle attrici esordienti Aria Mia Loberti (scoperta dal regista Levi in un casting globale a cui hanno partecipato attrici cieche e ipovedenti) e Nell Sutton (Marie-Laure da bambina). Al loro fianco Louis Hofmann (Werner), Mark Ruffalo (il padre Daniel LeBlanc), Hugh Laurie (zio Etienne), Lars Eidinger (Von Rumpel) e Marion Bailey (Madame Manec).